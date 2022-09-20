Туман накроет Ленинградскую область 21 сентября

Туман накроет Ленинградскую область в ночь на 21 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ленинградскую область надвигается туман. Регион укутает белая дымка в ночь на 21 сентября 2022 года, а также задержится еще в утренние часы. Поэтому автомобилистам стоит быть осторожнее на дорогах. Об этом сообщили в МЧС 47-го региона.

- Ночью 21 сентября в отдельных районах опустится туман. Также пройдут кратковременные дожди, - рассказали спасатели со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в среду в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, также небольшие дожди почти во всех районах. В течение всех суток сохранится ветер северного направления до 3-8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до 4-9 градусов тепла, местами всего плюс 1 градус. Днем потеплеет до плюс 9-14 градусов.