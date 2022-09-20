Бастрыкин взял на контроль проверку видео, на котором медсестра трясет новорожденного в Педиатрическом университете Петербурга

Глава СК взял на контроль проверку видео, на котором медсестра трясет новорожденного в Педиатрическом университете Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Видео из Педиатрического университета Санкт-Петербурга, на котором медсестра трясет новорожденного малыша, быстро добралось до главы следственного комитета России Александра Бастрыкина. Глава ведомства отметил, что он взял на контроль эту историю и поручил доложить ему результаты проверки, которую сейчас проводят сотрудники следственного комитета Северной столицы. Об этом 20 сентября 2022 года сообщили в ведомстве.

- Пациентки одного из петербургских перинатальных центров пожаловались на жестокое обращение к новорожденным со стороны медсестры. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована проверка, - сообщили в комитете.

Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению выяснить все обстоятельства произошедшего и предоставить ему доклад. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате.