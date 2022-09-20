Прокуратура начала проверку в Педиатрическом университете Петербурга из-за видео с трясущей новорожденного медсестры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Видео из Педиатрического университета Санкт-Петербурга, на котором медсестра трясет новорожденного малыша, привлекло большое внимание. Ранее руководство медучреждения начало проверку инцидента. Теперь проверкой также занялась и прокуратура Выборгского района города. Об этом 20 сентября 2022 года сообщили в ведомстве.

- Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения в деятельности Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, расположенного на Литовской улице, - рассказали в ведомстве.

После проверки специалисты дадут оценку действиям медиков, а также их методам оказания помощи младенцу.

Ранее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию и поручил предоставить ему доклад после окончания проверки.