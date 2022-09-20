Авиакомпания Nouvelair Tunisie запустит прямые рейсы из Петербурга на остров Джерба в Тунисе

Тунисский перевозчик открывает рейсы на остров Джерба. Фото: Пулково.

Тунисская авиакомпания Nouvelair Tunisie запускает прямые рейсы на один из основных курортов Туниса. С 15 ноября перевозчик откроет новый маршрут из Петербурга на остров Джерба. Полеты станут регулярными, но не слишком частыми, раз в 10 дней. Программа полетов запущена совместно с одним из туроператоров.

– Купить авиабилеты можно в составе туристического пакета, – уточнили в пресс-службе аэропорта Пулково.

При этом туристам не стоит забывать о карантинных мерах, действующих в Тунисе. Чтобы провести отпуск в этой стране, необходимо сделать прививку от коронавируса, либо показать актуальные результаты ПЦР или экспресс-теста. Подойдет сертификат вакцинации препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Детям и подросткам в возрасте до 18 лет прививка не требуется.

Напомним, что с 17 августа авиакомпания дважды в неделю выполняет полеты в курортный город Монастир.