ТРЦ «Июнь» в Петербурге выставили на продажу за 3,73 млрд рублей

ТРЦ "Июнь" на Индустриальном выставили на продажу за 3,7 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из самых крупных торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга "Июнь" выставили на продажу. Начальная цена за ТРЦ, расположенного на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе, 3,73 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что эта цена завышена, а ситуация для продажи таких крупных ТЦ сейчас неблагоприятна. Об этом 20 сентября 2022 года пишет РБК.

- В текущих условиях покупка торговых объектов является высокорискованной ввиду ухода операторов. Это в свою очередь влечет снижение арендных доходов и посещаемости. По моей оценке, цена завышена: объект не новый, риски сегмента высоки, - пишет издание со ссылкой на специалистов.

Эксперты отмечают, что ТРЦ "Июнь", который был построен 16 лет назад, уже морально устарел. Здание требует перестройки и реконцепции.

Итоги торгов подведут в конце октября .