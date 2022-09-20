Билайн занял первое место по качеству связи в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба билайн

По итогам исследования, чёрно-жёлтый оператор оказался на первой строчке по качеству голосовой связи. При оценке результата учитывались такие показатели, как время установления соединения, оценка качества образца речи, доля обрывов установленных голосовых соединений и другие. Так, например, более 99% звонков проходят без обрывов. Также оператор опередил конкурентов по качеству речи.

Что касается доступа к мобильному интернету, то билайн оказался самым быстрым по загрузке сайтов. По скорости загрузки данных из всемирной паутины, оператор также оказался среди лидеров. Кроме того, доля скоростей ниже 8 Мбит/с в сети билайн в Санкт-Петербурге составляет менее 5%.

Кроме того, эксперты отметили масштабное использование билайном технологии VoLTE (Voice over LTE – голос через LTE): голосовые вызовы реализованные на основе этой технологии оказались почти непрерывными на всем маршруте исследования.

Директор Санкт-Петербургского отделения билайна Евгений Брянцев: «Такие результаты являются подтверждением нашей работы. За последнее время наши технические специалисты в Санкт-Петербурге и Ленобласти действительно сделали сеть качественнее за счёт строительства новых базовых станций и рефарминга – то есть расширения пропускной способности сети. Кроме того, мы внедрили технологию VoLTE и за год число её активных пользователей в нашей сети в Петербурге и области выросло на 23%».

Комплексную оценку и сравнение характеристик качества услуг мобильной связи эксперты компании DMTEl выполнили в Санкт-Петербурге в период с 25 июля по 18 августа 2022 г. на маршруте протяженностью около 2 820 км.

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