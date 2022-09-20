Заморозки придут в Ленобласть с 22 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградскую область идут холода. В МЧС региона предупредили, что 22 и 23 сентября 2022 года в области ожидаются заморозки. Поэтому дачникам, которые еще не успели собрать урожай, стоит поторопиться с этим делом.

- 22 и 23 сентября в почве и в воздухе ожидаются заморозки до минус 1 градуса, - сообщили в МЧС Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Но холода настанут только в ночное время. Днем в эти дни в Ленинградской области до плюс 9-14 градусов. Так что пока еще рано доставать зимние куртки.

А 21 сентября в Ленобласти ночью ожидается туман. Ночью и днем пройдут небольшие дожди почти во всех районах региона. Дневная температура воздуха также будет держаться в пределах 9-14 градусов тепла.