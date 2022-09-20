Распылители для вакцинации от коронавируса через нос привезли в Петербург

Насадки для назального введения вакцины привезли в Петербург. Фото: Комздрав СПб

54 тысячи насадок-распылителей для назального введения вакцины от коронавируса доставили в Петербург. Приспособления крайне просты в использовании, их надевают на шприц и «вдувают» препарат в нос пациенту.

- В ближайшее время насадки будут распределены по всем городским поликлиникам, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Причем, главная новость в том, что для назальной вакцинации будут применять хорошо знакомую вакцину «Спутник V». Раньше препарат вводили внутримышечно, то есть вкалывали иглой в плечо. Многие петербуржцы уколов боялись. Но теперь процесс вакцинации становится легким и абсолютно безболезненным.

Привиться от ковида назально можно будет уже в ближайшее время.