Заработную плату повысили более 240 тысячам работникам бюджетных организаций Петербурга

Заработную плату повысили более 240 тысячам бюджетникам Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге повысили зарплату более 240 тысячам работникам бюджетных учреждений города. Повышение произошло в рамках "майских указов" президента страны. Об этом 20 сентября 2022 года сообщил вице-губернатор Северной столицы Валерий Москаленко.

- Сегодня заработная плата педагогов, медицинских работников, работников учреждений культуры и научных сотрудников уже превышает уровень среднемесячного дохода от трудовой деятельности в городе. Поставленные Президентом задачи Петербург выполняет в полном объеме, - отметил чиновник.

Так, повышение зарплаты затронуло 105 тысяч работников образования, 94 тысяч медработников, 31 тысячу сотрудников сферы культуры, семь тысячи научных сотрудников и три тысячи соцработников.