Новая сеть магазинов с низкими ценами «Доброцен» откроется в Петербурге

Новая сеть магазинов «Доброцен» откроется в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дискаунтер с Урала собирается открыть в Санкт-Петербурге сеть магазинов "Доброцен". Это сеть торговых точек с низкими ценами. Сейчас компания уже ищет помещения в Северной столице. Об этом 20 сентября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- Согласно запросам, рассматриваются варианты от 400 до 2,2 тысяч квадратных метров с парковками от 15 машино-мест. Значимым требованием является нагрузка на пол от 1,5 тонн на 1 квадратный метр, - рассказали в издании.

Отмечается, что первые соглашения могут быть заключены лишь в начале 2023 года.

На данный момент несколько магазинов компании уже работают в Ленинградской области. Также в Петербурге уже открыт офис.