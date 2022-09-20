Родителям школьников в Петербурге могут выплачивать по 15 тысяч рублей

ЗакС Петербурга рассмотрит закон о выплате 15 тыс. рублей родителям школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге родителям школьников могут начать выплачивать по 15 тысяч рублей ежегодно. С такой инициативой выступили депутаты, которые предложили предоставлять такую сумму накануне 1 сентября в помощь семьям с детьми. Данный законопроект в Законодательном собрании города рассмотрят на ближайшем заседании. Об этом 20 сентября 2022 года в в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал парламентарий Денис Четырбок.

- От депутатов поступило предложение платить родителям школьников по 15 тысяч рублей. Мы с коллегами всегда поддерживаем такие инициативы, но они должны быть поддержаны экономическими расчетами, - отметил депутат ЗакСа.

Четырбок напомнил, что подобные выплаты были во время пандемии, но они предоставлялись не городом, а по распоряжению президента.

Отмечается, что на такие выплаты потребуется 282 миллиарда рублей.