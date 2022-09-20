Сначала года музеи Петергофа посетило 4,5 млн человек

Посетители активно пользуются "Пушкинской картой". посещая музеи Петергофа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Музей-заповедник в Петергофе с начала года посетили 4,5 миллионов туристов. Об этом рассказал директор Роман Ковриков. Количество посетителей заметно увеличилось на 30%.

- Если два года назад это были больше организованные группы, то сейчас мы понимаем, что люди «поменялись» полностью: они самостоятельно планируют свой визит, - поделился Роман Ковриков.

По его словам, посетители активно пользуются и «Пушкинской картой». Ей воспользовалось 88 тысяч человек. Сейчас в музее думают, как организовать больше мероприятий, которые смогут посетить школьники и студенты по этой карте.

Сейчас в музее в Петергофе готовятся к осеннему празднику фонтанов, который закроет летний сезон. Он пройдет 23 и 24 сентября в 21:00.