Сезон фонтанов в Петергофе закроют мультимедийным спектаклем о Петре Первом

Во время праздника несколько раз прогремит салют. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петергофе готовятся закрыть сезон фонтанов. В музее-заповеднике пройдет праздник, который ждали последние два года. Из-за ковида традиционное мероприятие не проводили. В этом году власти Петербурга разрешили провести веселье.

На Осеннем празднике фонтанов почти 15 тысяч человек, заявил директора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков. Мероприятие состоится 23 и 24 сентября в 21:00.

- Просим заботиться о теплой одежде. Не бойтесь топтать газоны, мы их потом приведем в порядок. Приезжайте заранее, парк мы откроем в 18:00. Не покупайте билеты с рук, они продаются только в кассе Петергофа или на нашем сайте. Нет никаких вип-трибун, - предупредил Ковриков.

Как всегда зрители увидят фантастическое шоу фонтанов и мультимедийный спектакль «Петр Первый. Человек-история». В этот раз его посвятят Петру, который и начал музейное дело в России.

- Мы попробуем создать единое пространство, в котором мы поведаем о музейном деле. Мы почти финалим все юбилейные мероприятия о Петре Первом. Обычно фейерверк завершает праздник. В этом году мы постарались сделать так, что салют будет заканчивать каждый новый эпизод спектакля, добавил режиссер студии «Шоу Консалтинг» Стас Парфенов.

По словам директора музея «Петергоф» Романа Коврикова, за год у них заметно выросло число посетителей, с января их уже 4,5 миллионов человек. Что на 30% процентов больше аналогичного периода 2021 года.

- Если два года назад это были больше организованные группы, то сейчас мы понимаем, что люди «поменялись» полностью: они самостоятельно планируют свой визит, - добавил он.

Среди главных событий в этом сезоне Ковриков назвал открытие в июле павильона Катальной горки после реставрации.