Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике в усадьбе Павла Щербова в Ленинградской области

Письма Куприна нашли в тайнике в усадьбе Павла Щербова в Ленинградской области / Фото: Администрация ЛО

В усадьбе художника Павла Щербова в городе Гатчина Ленинградской области сделали сенсационную находку. Во время реставрации 19 сентября 2022 года на чердаке дома обнаружили тайник с личными вещами карикатуриста. Среди них письма писателя Александра Куприна, который был другом Щербова.

- В тайнике, обнаруженном на чердаке дома карикатуриста, оказались письма Александра Куприна и записки Ивана Билибина. Самая древняя находка относится к 1724 году. В руки специалистов также попал ежедневник с заметками и зарисовками Павла Егоровича, в том числе, портрет Федора Шаляпина, а также личные вещи Щербова — револьвер системы «Смит и Вессон» и упаковка патронов, спрятанная в металлической коробке из-под табака, - рассказали в администрации Ленобласти.

Презентация находки состоится в музее 21 сентября. В будущем все эти предметы станут частью экспозиции.

- После их изучения мы, возможно, узнаем какие-то новые сведения о судьбе Павла Егоровича. После консервации музейные сотрудники приступят к изучению этих писем, - отметил председатель комитета по культуре области Владимир Цой.