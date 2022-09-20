Главный синоптик Петербурга предупредил о ночных заморозках

Колесов предупредил о заморозках в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Тепло постепенно покидает Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Пока что температура воздуха держится выше плюс 10 градусов. В основном погоду омрачают лишь дожди. Однако Ленинградскую область вновь ожидают ночные заморозки. Об этом 20 сентября 2022 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Ожидаются очередные заморозки в ночные часы, которые будут отмечаться по территории Ленинградской области во второй половине недели. Но так как облачности много, то заморозки до минус 1 градуса в воздухе и на почве будут наблюдаться при прояснениях в отдельных районах, - отметил Колесов.

Что касается погоды в Санкт-Петербурге, то 21 сентября еще ожидаются небольшие и кратковременные дожди. А в течение ближайшей недели температура воздуха сохранится в пределах плюс 10-14 градусов.