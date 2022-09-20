Сотрудникам МЧС Петербурга прибавят по 12,5 тысяч рублей к пенсии

Петербург собирается доплачивать по 12, 5 тысяч рублей к пенсии сотрудников МЧС Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудникам МЧС Санкт-Петербурга, которые вышли на пенсию, могут сделать прибавку к пенсии. Планируется, что город будет доплачивать спасателям по 12,5 тысяч рублей. Об этом 20 сентября 2022 года в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

- Это повышение престижа работы в МЧС. Кроме того, город может отдать дань уважения тем, кто долго трудится спасателем. А это работа тяжелая и опасная, - рассказал парламентарий.

Сейчас ЗакС разрабатывает поправки в социальный кодекс по которому спасателям, которые проработали в МЧС не менее 15 лет, и которым уже более 40 лет, при выходе на пенсию будут дополнительно платить 12,5 тысяч рублей ежемесячно.

- Как правило, спасатели рано выходят на пенсию. И эта доплата будут индексироваться в зависимости от инфляции, - добавил Четырбок.

Данные поправки ЗакС Петербурга рассмотрит на ближайшем заседании 21 сентября.