Бастрыкин поручил проверить отказ чиновников расселять аварийный дом в Ленинградской области

Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав жителей аварийного дома в Ленинградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Выборгском районе Ленинградской области жильцы одного аварийного дома, у которых нет воды и отопления, пытаются добиться расселения. Однако чиновники не спешат предоставлять людям новое жилье. Этим вопросом заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил провести проверку. Об этом 20 сентября 2022 года сообщили в ведомстве.

- Выборгском районе Ленинградской области чиновники отказываются расселять аварийный дом, признанный комиссией подлежащим сносу. Кроме того, несмотря на то, что данный дом фактически не подключен к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и отопления, - рассказали в комитете.

Жильцами такого жуткого дома являются пенсионеры и инвалиды. И несмотря на то, что отопления и воды у них нет, они получают квитанции об оплате несуществующих бытовых услуг.

Следственное управление Ленобласти уже начало проверку. Бастрыкин поручил доложить об их ходе.