Пулково обслужил 11,9 млн пассажиров с начала 2022 года

За 8 месяцев 2022 года аэропорт Пулково обслужил 11,9 млн пассажиров Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители и гости Санкт-Петербурга стали чаще летать самолетами, особенно по сравнению с предыдущими пандемийными годами. За восемь месяцев 2022 года аэропорт Пулково уже обслужил 11,9 миллионов пассажиров. А это больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом 20 сентября 2022 года сообщили в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".

- На внутренних рейсах обслужено 10,4 миллионов пассажиров. На международных линиях – более 1,5 миллионов пассажиров, - сообщили в Пулково.

Так, внутри страны самыми популярными направления стали Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Мурманск. За границу чаще всего из Петербурга летали в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Бишкек, Хургаду и Ургенч.