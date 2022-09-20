ЗакС обсудит, как увековечить память Сергея Бодрова в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Законодательное собрание Санкт-Петербурга обсудит, как увековечить память Сергея Бодрова. Артист погиб 20 сентября 2002 года в ущелье Кармадонское. По закону установить памятную табличку можно только через 30 лет после смерти деятеля. Однако в Петербурге хотят это сделать раньше. С такой инициативой выступила депутат Анастасия Мельникова. Об этом 20 сентября 2022 года в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал парламентарий Денис Четырбок.

- По закону должно пройти много времени, для увековечивания памяти. Но есть исключения для особо выдающихся деятелей. Это оценивает специальная комиссия. Если вклад личности действительно серьезный, то это может произойти и раньше, - пояснил Четырбок.

Депутат отметил, что он поддерживает инициативу Мельниковой "двумя руками". Также добавил, что личность Бодрова уже увековечена в Петербурге народным творчеством.

- Я имею в виду граффити с Бодровым на трансформаторной будке на площади Александра Невского. А "Ленэнерго" сохраняет изображение, постоянно оплачивая штрафы, - подчеркнул депутат.

Вопрос о увековечивании памяти Бодрова будет поднят в ЗакСе 26 сентября.