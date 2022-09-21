Проезд по Кантемировский улице ограничат на две недели

Новые ограничения вводятся с 22 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые испытания ждут петербургских водителей. Очередные ограничения вводятся на дорогах родного города с 22 сентября. Одним из проблемных адресов грозит стать пересечение Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта.

- с 22 сентября по 6 октября ограничивается движение транспорта по Кантемировской улице у Большого Сампсониевского проспекта, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Причина ограничений - прокладка газопровода, которая идет с 5 сентября на участке Большого Сампсониевского от 1-го Муринского проспекта до Кантемировской улицы. Закончатся работы только 23 октября.

Кроме этого, в Кронштадте, 22 и 23 сентября будет частично перекрыт проезд по перекрестку Цитадельского шоссе и улицы Литке.

А в Приморском районе на сутки (22 сентября) закроют движение по боковым проездам Богатырского проспекта на участке от Туристской до Яхтенной улицы.