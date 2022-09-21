Дожди во второй половине дня пройдут в среду в Петербурге из-за нового циклона

После обеда в Петербурге может пройти дождь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной циклон начинает определять погоду в Петербурге. Пока он располагается далеко, в центральной части России, но уже достает и до Северо-Запада. Из-за циклона в городе на Неве опять обещают осадки.

- 21 сентября Петербург окажется на северной периферии далекого циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем воздух в городе прогреется до +12…+14 градусов, по Ленинградской области будет +10…+15. Ветер северо-восточный умеренный, скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и поднимется выше нормы, до уровня в 766 мм ртутного столба.

Завтра, 22 сентября, осадков не ожидается. А температура составит около +14 градусов.