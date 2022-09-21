Группу «черных риэлторов» задержали в Петербурге

В Петербурге задержали троих мужчин по подозрению в мошенничестве с жильем. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские задержали группе так называемых «черных риэлторов», которые занимались мошенничеством с недвижимостью. Двое уроженцев Архангельской области, братья, а также их приятель, присваивали и перепродавали квартиры умерших или больных петербуржцев.

- Первым объектом злоумышленники избрали квартиру в домена Подольской улице. Недвижимость принадлежала государству. На правах социального найма в ней проживал 55-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пользуясь состоянием мужчины, мошенники от его имени подали документы на приватизацию, а после продали квартиру от имени владельца. Ущерб государству составил 2,5 миллиона рублей.

Второй раз злодеи попытались присвоить жилье умершего 70-летнего пенсионера. Они сделали фиктивный договор купли-продажи, оформили документы и перепродали квартиру еще раз. Но родные пенсионера не признали сделку и через суд добились ее отмены, заодно написав заявление в полицию.

Сейчас все трое «черных риэлторов» арестованы, их ждет суд.