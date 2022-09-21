Дополнительные автобусы пустят в Петергоф 23 и 24 сентября на Праздник фонтанов

Праздник фонтанов пройдет в Петергофе 23 и 24 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дополнительные автобусы усилят маршрут №210, который курсирует от Петербурга до Петергофа. Причиной станет Праздник фонтанов, который состоится в знаменитом на весь мир дворцовом комплексе уже в эти пятницу и субботу.

- 23 сентября на маршрут № 210 будет дополнительно направлено четыре автобуса, что позволит сократить время ожидания автобуса с 12 до 9 минут, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

А в субботу, 24 сентября, чтобы перевезти всех пассажиров праздника, автобусы 210-го маршрута будут работать в режиме буднего дня.

Напомним, что Осенний праздник фонтанов пройдет на Большом каскаде у главного дворца «Петродворца» впервые за два года. Гостей ждет мультимедийное шоу с 3D-эффектами и фейерверком. Начало - в 21:00. Зрителям советуют одеваться потеплее.

Стоимость билетов на шоу, посвященное Петру Первому, составляет 1200 рублей.