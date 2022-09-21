Вторая декада сентября вошла в сто самых теплых за историю метеонаблюдений в Петербурге

Средняя температура в сентябре начала подниматься к концу месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нынешний сентябрь, несмотря на его кажущуюся прохладность, может стать теплее, чем в прошлом году. По крайней мере, вторая декада месяца уже вошла в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Петербурге.

- Первая декада сентября была второй среди самых холодных лет, а вторая декада с температурой +12,1 градуса уже на 90-м месте, уверенно перейдя в число самых теплых декад за весь ряд наблюдений, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, после холодного начала месяца, к концу сентября кривая средней температуры может подняться вверх. Если нынешние +12...+14 градусов сохранятся и на ближайшую неделю, то нынешний сентябрь станет теплее своего прошлогоднего брата.