Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 10:45

«Резиновую» квартиру с 810 мигрантами нашли в центре Петербурга

Делом занялась прокуратура
МАТВИЕЦ Ольга
Петербуржец прописал 810 мигрантов в квартире на 4-й Советской улице.

Петербуржец прописал 810 мигрантов в квартире на 4-й Советской улице.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Резиновую» квартиру, в которой прописались сразу 810 иностранцев, нашла прокуратура в самом центре Петербурга – на 4-й Советской улице. Как выяснилось, на миграционный учет их поставил некий индивидуальный предприниматель. На все про все ему понадобилось лишь две недели в июне 2022 года.

– По факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан возбуждено уголовное дело, – сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Установлено, что сам предприимчивый мужчина по данному адресу не живет, как и прописанные там же мигранты. Где сейчас находятся сами «квартиранты» – неизвестно, их ареал обитания устанавливает полиция.

Расследование дела «бесконечной квартиры» на свой контроль взяла прокуратура Центрального района.