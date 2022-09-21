Беглов: будем информировать жителей Петербурга о мероприятиях по мобилизации

Власти будут информировать жителей Петербурга о мобилизационных мероприятиях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал информировать жителей города обо всех мероприятиях, связанных с частичной мобилизацией, объявленной в России утром 21 сентября. Также глава города призвал петербуржцев доверять только официальной информации.

- Для исполнения Указа Президента будем работать в тесном взаимодействии с военным комиссариатом Петербурга и Западным военным округом. Постоянно будем информировать жителей города о проводимых мероприятиях, - сообщает губернатор на своей странице ВКонтакте.

Глава города отметил, что первое заседание мобилизационной комиссии пройдет в Петербурге уже завтра.

Как именно будет проходить мобилизация, и кто под нее подпадает, читайте в материале «КП-Петербург».

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