Ремонт ограничит проезд по трассе Петербург - Москва в Ленобласти

Ремонт на трассе М-10 ограничит движение в сторону Москвы. Фото: Яндекс.Карты.

И еще один дорожный ремонт на Московской трассе вскоре порадует автомобилистов. Но на этот раз не столько петербургских, сколько областных. А с ними и водителей-дальнобойщиков. С 22 по 29 сентября в Тосненском районе Ленобласти из-за ремонта моста через реку Тосна будет ограничен проезд по трассе М-10 в сторону Москвы.

- На данном участке автодороги «Москва-Петербург» всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

В ходе ремонта рабочие заменят деформационные швы намосту, расположенного в черте города Тосно.

Водителей просят соблюдать все установленные в месте работ ограничения и заранее продумывать маршрут поездки.

Объехать ремонтируемый участок можно будет через центральную часть Тосно.