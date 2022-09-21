Депутаты Петербурга попросили дать пенсии собакам-поводырям

Собакам-поводырям хотят дать пенсию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парламентарии Петербурга попросят министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова определить денежное содержание собак-поводырей, вышедших «на пенсию». Сейчас государство оплачивает уход за верным проводником только до тех пор, пока пес остается «трудоспособным». Как только животное стареет, вся ответственность за его судьбу ложится на хозяина. К сожалению, не каждый незрячий человек может содержать четвероногого друга.

– Проект разработан по многочисленным просьбам петербуржцев с ограниченными возможностями, которые готовы оставить у себя таких животных, но не имеют средств для их содержания, – сообщает пресс-служба Заксобрания.

Депутаты отмечают, что для человека с инвалидностью по зрению собака – действительно лучший друг, расставание с которым может обернуться настоящим горем. По закону, животное можно оставить себе насовсем, однако содержать его придется за свой счет. Если правительство поддержит обращение ЗакСа, то собаки-поводыри получат пенсию, совсем как люди.

За благородную инициативу депутаты проголосовали единогласно.