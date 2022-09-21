Суд оштрафовал пьяного капитана теплохода за столкновение с Дворцовым мостом

Капитана теплохода наказали за столкновение с Дворцовым мостом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Василеостровский райсуд Петербурга вынес приговор капитану прогулочного теплохода, который в ночь на 15 июня 2022 года врезался в опору Дворцового моста. Первоначально сообщалось, что причиной аварии мог стать отказ двигателя, но следствие установило, что капитан был пьян и не справился с управлением.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществил посадку 39 человек на теплоход «Москва-74», правил безопасности пассажирам не разъяснил и начал движение. Осуществляя маневр в виде разворота, не справился с управлением и совершил навал на опору моста - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В результате происшествия никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, частичные повреждения получило только само прогулочное судно.

На момент ареста капитан судна вину не признавал.

Сейчас суд дал ему в качестве наказания штраф в 80 тысяч рублей.