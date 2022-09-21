Поезд в Петербург из Мурманска задерживается на четыре часа из-за схода с рельсов Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за схода поезда с рельсов, который следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, состав задерживается как минимум на четыре часа. ЧП произошло днем 21 сентября 2022 года на перегоне Куна – Ягельный Бор в Мурманском регионе около полудня. С рельсов сошли пять вагонов. Благо, никто из пассажиров не пострадал.

- По предварительной информации, в сходе пять вагонов, все вагоны на колесах. Пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны, - сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд №21 отправился из Мурманска в 10:12 часов и должен был прибыть в Петербург в 10:09 часов 22 сентября. Однако на данный момент из-за ЧП поезд уже отстает от расписания на четыре часа. Пока что в РЖД не сообщают, когда состав отправится по маршруту и в какое время прибудет в город назначения в действительности.