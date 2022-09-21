Сайт аэропорта Пулково «рухнул» 21 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сайт Пулково рухнул 21 сентября 2022 года. Днем официальный сайт аэропорта Санкт-Петербурга оказался не доступен. Больше часа при переходе на портал виднелась белая страница.

- Запрещенный. У вас нет прав доступа на этом сервере, - гласила надпись на официальном сайте аэропорта.

Вполне возможно, что сайт "упал" из-за хакерской атаки. Или же из-за наплыва пользователей сервера просто не выдержали.

В 15:30 часов сайт аэропорта снова начал работать в привычном режиме.