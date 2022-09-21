Полуразложившийся труп нашли в заброшенном доме на юге Петербурга

Истлевший труп нашли на Петербургском шоссе. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Жуткую находку сделали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие местность на Петербургском шоссе. Осматривая заброшенное здание, они наткнулись на почти разложившийся труп человека. Тело несчастного почти превратилось в скелет - кости просвечивали сквозь лохмотья одежды.

- Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в ходе патрулирования местности обнаружили истлевшие человеческие останки, - сообщает пресс-служба ведомства.

На место были вызваны сотрудники полиции и следователи Главного управления СК России по Петербургу. Начата проверка. Останки отправлены в морг на судмедэкспертизу. Дальнейшие процессуальные действия будут приняты по ее результатам.