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Происшествия21 сентября 2022 13:55

Полуразложившийся труп нашли в заброшенном доме на юге Петербурга

На истлевшие останки наткнулся наряд Росгвардии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Истлевший труп нашли на Петербургском шоссе. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Истлевший труп нашли на Петербургском шоссе. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Жуткую находку сделали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие местность на Петербургском шоссе. Осматривая заброшенное здание, они наткнулись на почти разложившийся труп человека. Тело несчастного почти превратилось в скелет - кости просвечивали сквозь лохмотья одежды.

- Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в ходе патрулирования местности обнаружили истлевшие человеческие останки, - сообщает пресс-служба ведомства.

На место были вызваны сотрудники полиции и следователи Главного управления СК России по Петербургу. Начата проверка. Останки отправлены в морг на судмедэкспертизу. Дальнейшие процессуальные действия будут приняты по ее результатам.