Глава ЗакСа Петербурга Александр Бельский поддержал решение о частичной мобилизации в стране

Председатель ЗакСа Петербурга Бельский поддержал решение о частичной мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что полностью поддерживает решение президента страны о частичной мобилизации, которая объявлена с 21 сентября 2022 года. Также он добавил, то отправится исполнять свой воинский долг, если его призовут. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- Я, как любой гражданин Российской Федерации, считаю, что меры сейчас для защиты государства определены президентом. Мы выбираем президента, мы живем в этом государстве. Конечно, я поддерживаю, разделяю, - приводит слова Бельского издание.

Напомним, что комиссию по частичной мобилизации в Петербурге возглавил губернатор Александр Беглов. Первое заседание должно состояться 22 сентября. Сколько именно человек призовут из Северной столицы, пока не уточняется.