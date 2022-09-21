Ресторан снесли на Большой Озерной улице в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга снесли ресторан. Фото: ККИ СПб

Ресторан с бетонной террасой снесли в Выборгском районе Петербурга. Очищать городскую землю от ставшей незаконной постройки пришли сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ).

- Ранее с предпринимателем был заключен договор аренды. При этом ресторан превышал разрешенную территорию более чем на 100 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Комитета.

Кроме того, владелец ресторана не платил деньги за, собственно, аренду земли. У него накопился долг в 1 миллион 300 тысяч рублей. Договор аренды был расторгнут, владельцу предложили самостоятельно демонтировать павильон и пандус для летнего кафе. Но он этого не сделал.

Демонтаж провели силами ККИ. Теперь ресторатору выставят счет и за эти работы.