Проезд в центре Петербурга перекроют 24 сентября

Движение транспорта в центре Петербурга перекроют 24 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в субботу, 24 сентября 2022 год, пройдет Всероссийский день туризма. В связи с этим ряд улиц, мостов и набережных в центре города будут полностью перекрыты для проезда автомобилей и общественного транспорта. Об этом горожан предупредили в Смольном.

- С 2:40 часов ночи до 6:00 часов утра будет закрыт проезд по Дворцовому мосту. Также Дворцовый мост, а также Дворцовая набережная, Адмиралтейская набережная, набережная Макарова, Университетская, Биржевая площадь, Дворцовый проезд, Биржевой проезд и Невский проспект от Малой Морской в сторону Адмиралтейского проспекта закроют с 20:35 до 22:10 часов, - рассказали в городской администрации.

Помимо этого для проезда будет закрыт Благовещенский мост с 20:00 до 20:35 и с 21:45 до 22:10 часов.