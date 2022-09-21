На средства материнского капитала жители Ленобласти смогут учиться и гасить автокредиты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты областного Законодательного собрания приняли ряд социально-значимых инициатив, с учетом которых будет скорректирован «Социальный кодекс Ленинградской области». Так, уточнены правила использования средств материнского капитала. Деньги можно направить на образование детей - такая возможность предусмотрена для матери троих и более детей после 1 июля 2011 года (включительно). Или отца – единственного усыновителя третьего ребенка и последующих детей в возрасте до шести месяцев, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу после 1 июля 2011 года. Кроме того, утверждено право оплаты из средств материнского капитала кредита на покупку автомобиля.

Также депутаты Ленобласти рассмотрели законопроект, который дает право на соцподдержку при замене газового оборудования. Помощь получат не только собственники жилых помещений, но и наниматели жилья по договору социального найма.