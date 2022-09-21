Военно-медицинская академия Петербурга подала в суд на адвоката семьи расчлененного рэпера Энди Картрайта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге подала в суд на адвоката семьи убитого рэпера Энди Картрайта, а также "Первый канал". Причиной для иска стал выпуск в передаче "Пусть говорят", в которой адвокат Антон Кобит заявил, что медучреждение могло провести недобросовестную экспертизу, да еще и со взяткой. Об этом 21 сентября 2022 года сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Медики хотели избавиться от останков тела путем захоронения. Не согласованного захоронения, чтобы в последующем было невозможно провести дополнительное исследование. Я повторяю, что останки хранились в ненадлежащих условиях, не в холодильнике, сейчас нет ничего, - заявил адвокат во время передачи.

В академии отметили, что адвокат утверждал, что якобы экспертиза проводилась с нарушениями, а также с признаками коррупционной составляющей при проведении экспертизы.

Судебное заседание по делу состоится 10 октября 2022 года.