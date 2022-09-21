Тротуар с подогревом уложат у Музея обороны и блокады Ленинграда

У Музея блокады Ленинграда в центре Петербурга уложат тротуар с подогревом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге возле Музея оборон и блокады Ленинграда на Соляном переулке появится тротуар с подогревом. Это будет первое место с таким тротуаром со специальной греющей сеткой в рамках пилотного проекта, рассказали 21 сентября 2022 года в Жилищном комитете города.

- Греющая сетка представляет собой стекловолокна с защитным полимерным покрытием с греющими элементами. Сетка равномерно прогревает поверхность, благодаря чему снижается время прогрева, - пояснили в комитете.

Сетка абсолютно безопасна для людей и животных. Система будет работать от напряжения в 12-42 Вольт. Специалисты отмечают, что такую греющую сетку можно укладывать даже на детских площадках. Причем, система продолжает работать даже если она ее ячейка повреждена.

Греющая сетка должна помочь избавить тротуар от наледи, что повысит безопасность для пешеходов в морозные дни.