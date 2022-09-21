Прокуратура Петербурга напомнила об ответственности за участие в несогласованных митингах

Прокуратура Петербурга напомнила об отвественности за участие в несогласованных митингах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Санкт-Петербурга 21 сентября 2022 года напомнила жителям города об отвественности за участие в незаконных митингах. В ведомстве отметили, что призыв и участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству.

- Как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность, - подчеркнули в прокуратуре.

Так, административная ответственность может последовать за участие в незаконных митингах, а также публичную дискредитацию вооруженных сил страны. За вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях уже грозит уголовная ответственность. Помимо этого уголовная ответственность и наказание до 15 лет тюрьмы грозит за массовые беспорядки и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии страны.