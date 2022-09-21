Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 15:34

Прокуратура Петербурга напомнила об ответственности за участие в несогласованных митингах

Призыв и участие в незаконных акциях могут повлечь за собой административное или уголовное наказание
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Прокуратура Петербурга напомнила об отвественности за участие в несогласованных митингах

Прокуратура Петербурга напомнила об отвественности за участие в несогласованных митингах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Санкт-Петербурга 21 сентября 2022 года напомнила жителям города об отвественности за участие в незаконных митингах. В ведомстве отметили, что призыв и участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству.

- Как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность, - подчеркнули в прокуратуре.

Так, административная ответственность может последовать за участие в незаконных митингах, а также публичную дискредитацию вооруженных сил страны. За вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях уже грозит уголовная ответственность. Помимо этого уголовная ответственность и наказание до 15 лет тюрьмы грозит за массовые беспорядки и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии страны.