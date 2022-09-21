Поезд из Петербурга в Мурманск остановили из-за схода вагонов с рельсов 21 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ЧП, произошедшее 21 сентября 2022 года на железнодорожных путях с пассажирским поездом, следовавшим из Мурманска в Санкт-Петербург, сбило движение остальных поездов. На данный момент специалисты все еще восстанавливают работу поезда, у которого с рельсов сошли пять вагонов. Из-за этого поезд из Петербурга в Мурманск остановили. Об этом сообщили в пресс-службе "Октябрьской железной дороги".

- Поезд №22 сообщением Санкт-Петербург – Мурманск остановлен на станции Апатиты, далее всех пассажиров доставят до мест назначения автомобильным транспортом, - рассказали в пресс-службе.

Также поезд из Мурманска, который отправился в Новороссийск, отправили обратно в Мурманск. Он отправится по маршруту в 9:30 часов утра 22 сентября. Также перенесено на утро отправление поезда из Мурманска в Москву.