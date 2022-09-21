Суд отправил на девять лет в тюрьму ревнивца за убийство мужчины в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил в тюрьму ревнивого мужчину за убийство человека. Об этом 21 сентября 2022 года рассказали в следственном комитете. Трагедия произошла еще прошлым летом в доном из домов по проспекту Науки.

- Вечером 26 июля 2021 года в квартире одного из домов по проспекту Науки подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, жестоко избил кулаками потерпевшего, который скончался на месте происшествия, - сообщили в комитете.

После трагедии виновного быстро задержали и возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть.

Суд назначил виновному наказание в виде в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.