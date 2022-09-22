Гигантская пробка скопилась на Приморском проспекте из-за ДТП

Пробка остановила движение на Приморском проспекте.

Гигантская пробка, протяженностью более трех километров, скопилась на Приморском проспекте от въезда в город до Ушаковской развязки. Прямо перед виадуком в левом ряду всмятку разбилась машина.

- Разбитый автомобиль уже увезли, но дорожные рабочие убирают осколки. Перекрыты два полосы из трех. Плюс в правой полосе стоят машины и ГИБДД оформляет аварию. Весь поток протискивается в «узкое горлышко» в полполосы, - сообщают читатели «КП-Петербург».

В итоге участок, который с утра проезжается за три минуты, сейчас занимает почти час времени. И уехать с Приморского проспекта вправо-влево нельзя - ближайший разворот находится почти у места аварии.

Водителям остается вариант объехать затор по улице Савушкина. А чтобы не попадать в такую ситуацию, лучше заранее смотреть на навигатор с пробками.