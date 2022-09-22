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Происшествия22 сентября 2022 5:49

Гигантская пробка скопилась на Приморском проспекте из-за ДТП

У въезда на Ушаковский виадук всмятку разбилась машина
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пробка остановила движение на Приморском проспекте.

Пробка остановила движение на Приморском проспекте.

Гигантская пробка, протяженностью более трех километров, скопилась на Приморском проспекте от въезда в город до Ушаковской развязки. Прямо перед виадуком в левом ряду всмятку разбилась машина.

- Разбитый автомобиль уже увезли, но дорожные рабочие убирают осколки. Перекрыты два полосы из трех. Плюс в правой полосе стоят машины и ГИБДД оформляет аварию. Весь поток протискивается в «узкое горлышко» в полполосы, - сообщают читатели «КП-Петербург».

В итоге участок, который с утра проезжается за три минуты, сейчас занимает почти час времени. И уехать с Приморского проспекта вправо-влево нельзя - ближайший разворот находится почти у места аварии.

Водителям остается вариант объехать затор по улице Савушкина. А чтобы не попадать в такую ситуацию, лучше заранее смотреть на навигатор с пробками.