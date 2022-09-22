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Политика22 сентября 2022 6:07

Власти приступили к выполнению задачи по частичной мобилизации в Петербурге

В городе уже прошло первое совещание призывной комиссии и усилен розыск уклонистов от службы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Власти начали выполнять мобилизационные мероприятия.

Власти начали выполнять мобилизационные мероприятия.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга начали выполнять приказ президента РФ о проведении частичной мобилизации. Всего по стране в армию призовут около 300 тысяч человек. Сколько именно призывников уйдет служить из города на Неве, пока не определено. Но уклонистов разыскивать уже начали.

- План призыва следует выполнять, строго соблюдая требования законов, регламентирующих призыв, и не нарушая прав граждан, призываемых на военную службу, - заявил губернатор Петербурга на совещании с членами правительства города, главами районов и с участием военного комиссара города.

Согласно распоряжению губернатора, местные органы власти будут помогать мобилизации. А районные и муниципальные администрации будут составлять списки призывников и распространять повестки.

От работодателей власти просят сохранить рабочие места за мобилизуемыми. А родным и близким призывников обещают социальную поддержку.