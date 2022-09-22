Школьница сорвалась с шестого этажа, пытаясь выбраться по простыням из дома в Петербурге

Школьница разбилась при падении с 6 этажа, пытаясь сбежать по простыням из окна. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

15-летняя петербургская школьница получила тяжелые травмы при падении с высоты. Девочка пыталась выбраться из дома, где ее заперла мать. Недолго думая, непокорная дочь связала простыни и, как в фильмах, попыталась сбежать через окно. Но сорвалась с высоты шестого этажа.

- Инцидент произошел утром 21 сентября на Институтском проспекте. Старшеклассницу госпитализировали в тяжелом состоянии, - пишет «АН «Оперативное прикрытие».

При падении девочка получила черепно-мозговую травму, травму рудной клетки, внутренних органов. У нее множественные переломы.

Известно, что семья, в которой растет школьница неполная. Девочка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.