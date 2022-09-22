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Происшествия22 сентября 2022 6:20

Школьница сорвалась с шестого этажа, пытаясь выбраться по простыням из дома в Петербурге

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Школьница разбилась при падении с 6 этажа, пытаясь сбежать по простыням из окна.

Школьница разбилась при падении с 6 этажа, пытаясь сбежать по простыням из окна.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

15-летняя петербургская школьница получила тяжелые травмы при падении с высоты. Девочка пыталась выбраться из дома, где ее заперла мать. Недолго думая, непокорная дочь связала простыни и, как в фильмах, попыталась сбежать через окно. Но сорвалась с высоты шестого этажа.

- Инцидент произошел утром 21 сентября на Институтском проспекте. Старшеклассницу госпитализировали в тяжелом состоянии, - пишет «АН «Оперативное прикрытие».

При падении девочка получила черепно-мозговую травму, травму рудной клетки, внутренних органов. У нее множественные переломы.

Известно, что семья, в которой растет школьница неполная. Девочка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.