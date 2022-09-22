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Общество22 сентября 2022 7:20

Плавучий ресторан в виде кита в Петербурге оценили в 35 миллионов рублей

Оригинальный дебаркадер, пришвартованный на набережной проспекта Обуховской обороны, выставили на продажу
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ресторан в виде кита оценили в 35 миллионов рублей. Фото: "Авито"

Ресторан в виде кита оценили в 35 миллионов рублей. Фото: "Авито"

В 35 миллионов рублей оценили владельцы плавучий ресторан в виде кита, уже несколько лет стоящий у набережной проспекта Обуховской обороны. Объявление о продаже дебаркадера появилось на «Авито».

- Предлагается к продаже ресторанный комплекс на дебаркадере, практически все новое. Ввиду отсутствия эксплуатации требуется ремонт. Обращаться по существу, ради любопытства не беспокоить, - говорится в тексте объявления.

Цена за давно пустующий ресторан немаленькая - 35 миллионов. За эти деньги новый хозяин получит три палубы и трюм, в общей сложности 2800 квадратных метров площади. Внутри кита есть банкетный зал, бар и бар-караоке.

Правда, сейчас объявление о продаже снято с размещения администрацией сайта. Причины этого не указываются.