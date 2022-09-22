В ДТП на Приморском проспекте разбился молодой водитель, никогда не имевший прав

Водитель "Поло" никогда не имел прав. Фото: vk.com/spb_today

Стали известны подробности утреннего ДТП на Приморском проспекте, из-за которого утром магистраль встала в огромную пробку. Около 3:00 на подъезде к Ушаковской развязке в разделительное ограждение врезался белый «Фольксваген Поло». За рулем машины был 24-летний молодой человек, никогда не имевший водительских прав.

- Куда водитель летел и что у него в крови, пока не понятно. Прав никогда не имел. В результате он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, - сообщает паблик ВКонтакте «Дорожный инспектор».

Кроме самого «Фольксвагена», который восстановлению не подлежит, в ДТП пострадала и «Газель» дорожной службы, проезжавшая по встречной полосе. Обломками иномарки ей разбило лобовое стекло.

Последствия аварии убирали в течение шести часов, из-за чего и собралась утренняя пробка.

В обстоятельствах происшествия разбирается ГИБДД.