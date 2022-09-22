Мать и ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии после домашних родов в Петербурге

Роженицу с младенцем экстренно госпитализировали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мама и ее новорожденный ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии после домашних родов. Врачей скорой помощи вызвали в одну из квартир на Ланском шоссе, что в Приморском районе города.

- 37-летнюю женщину увезли в больницу с шоком от кровопотери и кровотечением, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, роды проходили в домашней обстановке ранним утром среды. Схватки у матери начались в 4:50. Она решила не ехать в роддом, а сделать все сама. Однако при родах возникли осложнения.

Сейчас за жизнь петербурженки и ее малыша борются врачи перинатального центра. По факту ЧП проводится проверка.