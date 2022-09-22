Тело старика с перерезанным горлом нашли на Щучьем озере под Петербургом

Под Петербургом 70-летнего мужчину зарезали из-за долга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жестокое убийство пожилого человека расследуют в Курортном районе Петербурга. Днем 21 сентября в полиция позвонил мужчина, который рассказал что стал свидетелем преступления у озера Щучье под Зеленогорском. На место срочно выехали оперативники.

- На месте было обнаружено тело 70-летнего мужчины с перерезанным горлом, - пишет «Мойка 78».

Известно, что убитый работал охранником. По словам свидетеля, причиной убийства стали деньги. Погибший был должен заметную сумму предполагаемому убийце. А вскоре в лесу был задержан и сам подозреваемый. Им оказался 47-летний житель Зеленогорска.

Сейчас он арестован и помещен под арест, по факту расправы возбуждено уголовное дело об убийстве.