Сроки частичной мобилизации назвали власти Ленобласти

Частичная мобилизация в Ленобласти займет месяц. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленинградской области назвали сроки начавшегося этапа частичной мобилизации. В регионе он продлится месяц. Об этом было заявлено на заседании областной мобилизационной комиссии.

- Текущий этап частичной мобилизации продлится в Ленобласти в течение месяца, - заявил губернатор Александр Дрозденко.

На заседании были определены меры поддержки для семей мобилизованных. Им обещают льготы по оплате услуг ЖКХ, а также места в детских садах и учебных заведениях для детей. Самим призывникам хотят давать разовую выплату в размере одного МРОТа - около 15 тысяч рублей, а работодатели будут обязаны сохранить рабочее место мобилизованного.