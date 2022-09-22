Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 сентября 2022 9:50

Сроки частичной мобилизации назвали власти Ленобласти

Частичная мобилизация в Ленинградской области продлится в течение месяца
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Частичная мобилизация в Ленобласти займет месяц.

Частичная мобилизация в Ленобласти займет месяц.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленинградской области назвали сроки начавшегося этапа частичной мобилизации. В регионе он продлится месяц. Об этом было заявлено на заседании областной мобилизационной комиссии.

- Текущий этап частичной мобилизации продлится в Ленобласти в течение месяца, - заявил губернатор Александр Дрозденко.

На заседании были определены меры поддержки для семей мобилизованных. Им обещают льготы по оплате услуг ЖКХ, а также места в детских садах и учебных заведениях для детей. Самим призывникам хотят давать разовую выплату в размере одного МРОТа - около 15 тысяч рублей, а работодатели будут обязаны сохранить рабочее место мобилизованного.