Участки для голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей откроют в Петербурге

В Петербурге организуют участки для голосования по референдуму на Донбассе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Участки для голосования на референдуме, по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, откроются в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Городской избирательной комиссии.

- Формирование комиссий и обеспечение голосования будет осуществляться гражданами этих республик и территорий. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября, - уточняют в Горизбиркоме.

Петербургская комиссии поможет подготовить места для голосования, выделит урны для бюллетеней и сейф-пакеты для хранения документов.

Всего на территории города организуют пять участков: два для граждан ДНР в Доме национальностей на Моховой,15; три участка предназначены жителям ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - в Едином центре документов на улице. Красного Текстильщика, 10-12 Д, Главный вход, 1-й этаж.

С 23 по 26 сентября избиратели смогут проголосовать по месту проживания, а 27 числа - на участках.